"La città ancora invasa dai piccioni". Protesta al Comitato centro storico

Isole ‘intelligenti’ che non si aprono e non sono accessibili agli anziani, ricoperte di rifiuti, guano di piccioni ovunque, ma anche spopolamento del centro. Sono solo alcuni degli argomenti sollevati mercoledì nell’assemblea del comitato centro storico a palazzo dei Convegni. Un dibattito acceso, alla presenza dell’assessora Paola Lenti, la quale ha spiegato le azioni che si stanno portando avanti, tra cui un progetto per il contenimento del numero di piccioni attraverso l’allestimento di tre grosse gabbie, come delle piccionaie in sottotetti inutilizzati del palazzo comunale, di palazzo Pianetti e altri. Un addetto dovrebbe provvedere a scambiare le uova deposte con uova di plastica. Un modello preso a prestito dalla Germania dove l’assessore Alessandro Tesei era andato in trasferta.

Ma il progetto sarebbe fermo per mancanza di permessi dal ministero, autorizzazione dell’Ast, Sovrintendenza e altri enti. "E’ passato un anno da quel viaggio in Germania – denunciano da Per Jesi –, viaggio che doveva risolvere definitivamente il problema piccioni nella nostra città. Poi il silenzio. Ad oggi nessuna azione conseguente è stata presa dal signor Tesei, assessore anche al benessere animale. C’è chi dice che il metodo non sia autorizzato in Italia, ma nulla è stato ancora comunicato ufficialmente. Dunque il viaggio è stato del tutto inutile, superfluo, solamente uno spreco di denaro pubblico. E nessun’altra soluzione, ancorché transitoria, è stata adottata: la situazione in certi luoghi, invasi dal guano, è preoccupante"