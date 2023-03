La città cantiere E allora votiamo ogni santo anno

Andrea Brusa

La città è un enorme cantiere, dal centro alla periferia: si rifanno strade e marciapiedi, si mettono a posto vecchie mura malandate che da anni aspettavano una sistemata, e poi interventi sulla falesia ma anche alla scalinata del Passetto, si dà una botta di qua e un’altra di là, in sala trucco ci passa un po’ di tutto e qualche maquillage al decoro cittadino non si nega a nessuno. Bene, anzi benissimo, se non fosse per la contemporaneità di tutti questi lavori. Però, dai, non ci si può lamentare sempre: se i lavori si fanno creano disagi, e se non si fanno la città è uno schifo. E, allora, lanciamo una provocazione: andiamo a elezioni ogni anno.