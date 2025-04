La città cerca il rilancio anche con la cultura

Passa per la cultura in tutte le sue sfaccettature, la musica e il turismo la rinascita di Fabriano pronta per grandi eventi. In primis la marcia di Fabriano Pro Musica e FabriJazz riprende. Per il 2025 sono in programma eventi di portata internazionale e la grande attenzione alla didattica, che da sempre hanno caratterizzato i passi dell’associazione fabrianese.

Per celebrare l’annuale International Jazz Day, Fabriano Pro Musica ha organizzato un grande evento che si svolgerà all’interno di una delle cornici più belle della città, l’Oratorio della Carità: domani alle 21.30 si esibirà Andrea Pozza, pianista di fama internazionale, che sarà supportato al sax da Michael Rosen (direttore artistico di FabriJazz), da Mario Castronari al contrabbasso e da Roberto Bisello alla batteria.

Ma Fabriano Pro Musica non si ferma qui, perché già sono state annunciate le date della dodicesima edizione di FabriJazz, dal 18 al 24 agosto, con molti altri eventi ed occasioni di approfondimento della musica e della didattica jazz.

Giugno poi sarà il mese del sentitissimo Palio di Fabriano 2025, in programma dal 13 al 24: anche quest’anno si svolgerà nei luoghi caratteristici del centro cittadino, e vedrà nella nostra bellissima Piazza del Comune il fulcro degli eventi.

Il Comune di Fabriano registra poi segnali molto positivi sul fronte del turismo culturale, con un andamento in crescita sia in termini di visite ai luoghi simbolo della città che di arrivi e presenze nei primi mesi dell’anno.

Dal ponte di Pasquetta a quest’ultimo fine settimana, il fabrianese con le sue bellezze e le grotte di Frasassi sono stati presi d’assalto da turisti e gente del posto.

"A Fabriano ancora in crescita anche le visite alla Pinacoteca comunale, al Museo Guelfo e all’Oratorio della Carità, così come la partecipazione alle iniziative di scoperta del centro storico, che rappresentano un segnale importante del crescente interesse verso Fabriano come meta culturale ed esperienziale – conferma la sindaca Daniela Ghergo -. Sono risultati che confermano la bontà del lavoro svolto in sinergia tra istituzioni e operatori del territorio e rafforzano l’identità della città come polo attrattivo di qualità, capace di accogliere e coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato".

In un’ottica di sicurezza, il centro si ridisegna e dalla prossima settimana dovrebbe essere attivata la zona a traffico limitato. Contestualmente, le fioriere attualmente presenti agli accessi saranno rimosse per agevolare il transito pedonale e consentire l’installazione di varchi elettronici per il controllo degli accessi.