"La città come centro sportivo provinciale"

di Giacomo Giampieri

"L’intenzione è quella di far diventare Falconara un hub provinciale dello sport: abbiamo tante eccellenze nel territorio da valorizzare, una vocazione naturale e questa è la strada da perseguire". È la lista civica Falconara 2028, una delle cinque a sostegno dell’uscente sindaco Stefania Signorini, e unisce al suo interno personalità di spicco provenienti dal mondo dello sport, del commercio e della sicurezza. Il regista dell’operazione è l’assessore a Polizia locale e Sport Raimondo Baia. Lavorava al progetto da un anno, ma – dopo le nostre anticipazioni – è uscito ufficialmente allo scoperto. "Abbiamo un programma politico chiaro – spiega l’assessore – e vogliamo continuare a ben governare la città nei prossimi cinque anni. L’impronta di questa lista è chiaramente sportiva. Abbiamo tante discipline, una mole incredibile di atlete, atleti e appassionati dirigenti che ottengono da anni risultati prestigiosi e portano avanti progetti ambiziosi. Non ho fatto altro che metterli in rete, trovando ampia adesione". La lista da 16, infatti, sarebbe già chiusa: "Siamo a buon punto". Quindi dribbla suoi nomi dei candidati consiglieri. Alcuni, in realtà, circolano da un po’: Fabrizio Zaccarelli, pallavolo Castelferretti, Domenico Spadaro, totem dell’Atletica Falconara, e Claudia Mosaici della Ginnastica Arcobaleno e già candidata per la Signorini in ’Ridisegnare Domani’ nel 2018. Ma scalpitano anche due commercianti: "Hanno idee da vendere per rivitalizzare la città", continua Baia. Che, invece, guardando alla sicurezza, dice: "È a mio appannaggio. Voglio annunciare che l’amministrazione riproporrà da maggio il pattugliamento del litorale che, nell’estate scorsa, ha permesso di ottenere ottimi risultati per la soddisfazione di avventori e gestori. In due casi sono stati emessi Daspo a chi ha creato problemi. Concetto chiaro: a Falconara tutti sono ben accetti, ma se ti comporti male torni a casa tua – evidenzia –. Abbiamo rinnovato la flotta dei mezzi degli agenti, introdotto le body cam e l’etilometro per servizi specifici. Insomma, garantito un controllo costante del territorio. In attesa del targa system, che consentirà un monitoraggio ancora più capillare dei flussi, ed è già attiva una telecamera moderna contro gli scarichi abusivi e per presidiare i parchi cittadini". Sul fronte sportivo cita gli interventi fatti per il pallone geodetico da tennis, spogliatoi e campo, ma anche quelli al Roccheggiani (dove la tribuna dev’essere ancora ricostruita e si parla dell’arrivo della nuova pista di atletica) e alla piscina. Strutture spesso oggetto di critiche dell’opposizione per lavori che – loro parere – andavano fatti in modo differente. Baia è perentorio su un aspetto: "Non ci sentirete mai parlare in modo negativo degli altri. Un augurio ai candidati sindaco, anche se sostegno convintamente Stefania Signorini. Vinceremo con la forza delle idee".