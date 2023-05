La città conquista due giorni di Rds Summer

di Silvia Santarelli

La spiaggia di velluto perde il CaterRaduno ma conquista l’Rds Summer Festival che sarà in città il 23 e il 24 giugno. Svelati anche i nomi dei primi ospiti: Achille Lauro, Mr Rain e Sangiovanni. L’evento è stato presentato ieri mattina all’ Auditorium di Milano dove oltre alle date sono stati ufficializzati i nomi di alcuni ospiti, ma la lista è ancora lunga: per dare un’idea del livello basta guardare il cartellone dello scorso anno con Elodie, Achille Lauro, Coez, Gabbani, Madami, Noemi, Sangiovanni e Tommaso Paradiso. Senigallia aveva già avuto un assaggio lo scorso anno con il dj set di Irama per 5 mila persone in piazza Garibaldi e visto il successo, quest’anno si cambierà anche location: l’evento si svolgerà al parco della Pace. Un villaggio e un grande palco che si animeranno dal tardo pomeriggio fino a tarda notte, regalando musica, intrattenimento, divertimento e spensieratezza. L’ingresso al RDS Summer Festival sarà completamente gratuito per tutti i partecipanti, che potranno prenotare il proprio posto sul sito rdssummerfestival.it a partire dal mese di giugno. "Raggiungere tutta Italia, anche fisicamente, è uno dei nostri punti di forza. Lavoriamo ogni giorno per costruire attività ed eventi che possano raggiungere, divertire e coinvolgere tutti i nostri target di riferimento e quest’anno vogliamo festeggiare questi 45 anni con tutti coloro che ogni giorno attestano la loro fiducia seguendoci in radio, in TV e sui social" – commenta Massimiliano Montefusco, General Manager Rds - Regaleremo loro un momento di puro divertimento, un’esperienza di evasione magica che si conclude con il regalo più bello di tutti: la musica live". In ogni tappa, il venerdì e il sabato a partire dalle 18 il villaggio sarà aperto al pubblico, che potrà divertirsi con installazioni e strutture gonfiabili dal design contemporaneo. Le serate del Festival saranno inoltre da una vera e proprio carovanda brandizzata, attiva già dal mattino in spiaggia e in città.

Una settimana intensa quella che aprirà il calendario degli eventi estivi: si parte mercoledì 21 giugno, con il recupero della Partita del Cuore ‘Insieme per Senigallia’, in programma inizialmente il 16 aprile e rinviata per maltempo: sarà la Nazionale Italiana Cantanti a scendere in campo allo stadio Bianchelli contro il Charety Senigallia, squadra composta da senigalliesi illustri ed ex calciatori.