La città dei delitti. Quattro in 10 anni: "Una tragedia per la comunità"

"La città è sconvolta, questa è una dolorosa tragedia per la nostra comunità". Poche parole e profondamente sentite quelle della sindaca Cristina Amicucci all’indomani della terribile tragedia scoperta nel tardo pomeriggio di mercoledì nell’appartamento di via Gramsci. "Questo – aggiunge il primo cittadino - è il momento del silenzio per il rispetto dei familiari. Le indagini in corso faranno luce su aspetti che al momento sono sottoposti a segreto investigativo. I concittadini che abbiamo perso – conclude - non erano noti per avere avuto problemi o seguiti dai nostri servizi sociali". Sconvolta l’intera comunità chiaravallese. Maurizio e Loredana non erano molto conosciuti la loro era una vita molto riservata. Madre e figlio hanno vissuto sempre insieme e non si sarebbero registrate nel recente passato situazioni di particolare conflitto anche se lui, descritto da chi lo conosceva come estremamente rigoroso e puntiglioso, appariva sempre più chiuso. Per la comunità di poco meno di 15mila anime, sconvolta dal quarto omicidio avvenuto in appena dieci anni, madre e figlio "probabilmente eran gravati da problemi troppo grandi da sopportare da soli". Eppure i due, lei pensionata, lui bancario anche se da qualche tempo ormai non si recava nel suo ufficio in una banca del Pesarese non avrebbero avuto problemi economici, né mai avrebbero lanciato una richiesta di aiuto ai servizi sociali né al dipartimento di salute mentale. Neppure le attività vicine vedevano se non raramente l’uomo che si occupava periodicamente di fare la spesa per entrambi. Né, secondo quanto trapela, avevano familiari vicini o amici con cui si frequentavano.

Nel 2018 fu il cuoco Maurizio Marinangeli, recentemente condannato all’ergastolo in via definitiva dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, ad uccidere la vicina di casa Emma Grilli. L’uomo, ludopatico, l’avrebbe ammazzata per i soldi da giocarsi. La notte tra il 26 e il 27 dicembre 2015 l’allora 28enne Nica Cornel avrebbe ucciso a sprangate il vicino di casa Giancarlo Sartini, 53 anni. Per questo delitto la Corte d’Appello ha condannato a 16 anni l’imputato, anche se la battagliaa legale non è ancora conclusa.