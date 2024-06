La città dei disperati . Sdraiato sul marciapiedi nella totale indifferenza. Altri bivacchi al Passetto

Choc in centro, clochard e disperati dormono in strada: marciapiedi scambiati per materassi. E al porto interviene il 118 e la polizia. È accaduto due giorni fa, ma situazioni analoghe, in città, si vivono ogni giorno. Appena una settimana fa, il Carlino aveva scoperto l’ennesimo accampamento improvvisato, con tanto di cuscino, sotto l’ascensore del Passetto. Qui, un giovane a torso nudo, di presunte origini pachistane, bivacca appisolandosi intorno alle 23 per svegliarsi verso le 9 del mattino, sotto gli occhi attoniti di cittadini e turisti. Era stata una grottarola, lo scorso fine settimana, a documentare il tutto: "È uno strazio, qui è terra di nessuno", aveva tuonato, mentre altri abbassavano i toni facendo notare come quell’uomo sulla trentina andasse aiutato. Povertà e disperazione, le stesse che avrebbero portato un anziano di circa 70 anni, domenica sera, ad appisolarsi davanti al Samudra bar, il nuovo locale all’angolo col porto, sotto il palazzo della Rai, nello stesso stabile che ospita Amarcord, dove una volta c’era Lievito mare, in piazza della Repubblica. L’uomo, barba lunga e bianca, volto noto del centro cittadino – dove chiede spesso l’elemosina davanti ai negozi o si sdraia sulle panchine di Corso Garibaldi – si è steso tranquillamente sul marciapiede. Addosso, aveva dei pantaloni neri trasandati, con una camiciola beige e una canottiera. Ciò che più ha sorpreso qualcuno è stata l’indifferenza di gran parte dei passanti. C’era chi gli ha girato intorno senza neppure curarsi di lui. Alcuni ragazzi si fermavano a fotografare i tramonti senza neppure soffermarsi nel vedere se respirasse o meno. E per fortuna respirava. Sarebbe stata la guardia giurata che presta servizio all’interno del casottino dell’area portuale, su richiesta di alcune persone, a notarlo e a far scattare la segnalazione al Nue 112, il numero unico di emergenza territoriale. Sul posto, una pattuglia della polizia di frontiera e un’ambulanza della Croce Rossa inviata dalla sala operativa di Ancona Soccorso. L’uomo, tutt’altro che ubriaco, era cosciente ed è stato aiutato a rialzarsi. Gli agenti lo hanno identificato e assicurato alle cure dei sanitari, che l’hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

Situazioni analoghe si verificherebbero, a detta dei residenti, anche lungo il Viale della Vittoria, a notte fonda. Qui, alcune persone (prevalentemente uomini) di origine asiatica dormirebbero sulle panchine di legno. Idem nei pressi della pineta del Passetto. Sabato sera, uno straniero è stato soccorso da carabinieri e 118 in largo Sarnano, al Piano: è stato trovato a terra, alle 5 del mattino, privo di sensi, per via di una sbornia.

Nicolò Moricci