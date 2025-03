La città delle discariche: "Lotta agli incivili"

Di segnalazioni e denunce, al comando della Polizia Municipale di Osimo, ne sono arrivate diverse da inizio anno. Sono tutte da parte di cittadini esasperati che trovano rifiuti ingombranti scaricati vicino alle proprie case o accanto a luoghi sacri, come il maxi pneumatico davanti al cimitero Maggiore, oppure a scuole, come il materasso lasciato di fronte alle "Marta Russo". Ci sono addirittura lastre di quello che sembra eternit nelle belle campagne di San Paterniano, in via Striscioni.

Saranno visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di scovare i colpevoli. Intanto anche le associazioni ambientaliste lanciano l’allarme.

"Ancora delle immagini che ci rattristano - spiega Francesca Tarabelloni, segretario regionale Plastic free Marche e Umbria -, città e paesaggi bellissimi deturpati dall’abbandono o dal non corretto smaltimento dei rifiuti. Per questo è necessario creare e accrescere consapevolezza rispetto a questa tematica e alla cura dell’ambiente in cui viviamo. Noi come Plastic free ci siamo dal 2019 e speriamo di trovare nuovi referenti locali e volontari anche nella bellissima Città di Osimo".

Leonardo Puliti, referente regionale, aggiunge: "Questi comportamenti sono spesso dovuti alla mancanza di educazione civica e ambientale e al disinteresse per la cura del proprio territorio. Rinnoviamo l’invito alle amministrazioni, scuole e parrocchie a dare sempre più spazio a queste tematiche nei loro programmi formativi, coinvolgendo anche le associazioni di categoria come la nostra".

L’ultima segnalazione proprio in queste ore: "Qualcuno ha pensato bene di caricare i rifiuti in macchina, farsi un giro e poi scaricarli nel parcheggio dell’Eurospin di San Biagio - racconta Gabriele Luzi, referente Plastic Free del Comune - ma se hai avuto il tempo e la voglia di trasportarli fin lì, perché non portarli direttamente al centro di raccolta? È gratuito, facile e, soprattutto, il posto giusto dove lasciarli. Abbandonare i rifiuti non è solo incivile, è un segnale di menefreghismo verso il quartiere dove vivi e verso chi lo vive con te. Rispettiamo il nostro territorio e usiamo i servizi a disposizione. Se qualcuno ha visto qualcosa, che lo segnali alla Polizia locale. La frazione di San Biagio e l’intera città di Osimo meritano comportamenti migliori".

Silvia Santini