La città delle Fiere s’accende. Sant’Agostino e Campionaria: "Qui tutto ciò che è Marche"

Partita la fiera di Senigallia, gli ambulanti sono ottimisti: "È una vetrina importante, ne vale la pena". Ieri alle 17 la fiera Campionaria, allestita ai giardini Palazzesi, ha anticipato di un’ora la 560esima edizione della Fiera di Sant’Agostino, dove oggi, dopo la ‘spunta’, altri ambulanti avranno la possibilità di accedere alla kermesse. Profumi e colore che fanno parte ormai della tradizione, dove come ogni anno si è già aperta la caccia alla ‘Novità della fiera’. Più corta l’edizione 2025 della manifestazione, ripartita dopo il Covid ma alla ricerca di un assetto vincente: "Siamo arrivati alla 33esima edizione della Campionaria, che sta ripartendo con nuovi espositori e nuove realtà. Siamo contenti e auspichiamo che arrivino tante persone a visitare i nostri stand, e al termine, dopo aver tirato le somme, faremo le valutazioni opportune per migliorarci ed essere sempre più attrattivi", spiega Giacomo Mugianesi di Cna. Tra i banchi della fiera, già affollati all’apertura, c’è ottimismo, ma sempre guardando al meteo. "Sono dieci anni che vengo alla festa di Sant’Agostino, è una fiera importante che dà molto per il nostro lavoro, ma sempre guardando il meteo; torrone, pralinati, caramelle, abbiamo dolci di tutti i colori e per tutte le età", le parole di Fulvio Bertani.

Un appuntamento fisso a fine stagione non solo per gli amanti dello shopping outdoor, ma anche per gli ambulanti: "Sono ormai quasi venticinque anni che vengo a Senigallia con il banco – spiega Tiziano Grossi – ho sempre avuto un buon riscontro da parte della clientela, ho sempre partecipato al mercatino storico del biologico, e sono ormai sei anni che per me la fiera di Sant’Agostino è diventata un appuntamento fisso di fine stagione". I primi visitatori avranno notato il ‘vuoto’ di piazza Garibaldi, dove il numero di bancarelle è ridotto a una manciata, ma molte potrebbero arrivare entro domani pomeriggio. Tanti i banchi dedicati all’enogastronomia, ma anche a dolciumi, frutta fresca e secca, la tradizionale piadina con la salsiccia o il panino con la porchetta, ma girando si possono scoprire anche novità culinarie, come quella proposta da Andrea Ricci di ‘Ricci on the road’: "Il nostro punto di forza è il kebab marchigiano, una crescia sfogliata di Urbino con dentro la porchetta km0 tagliata al coltello – spiega Ricci – poi aggiungiamo una salsa e un’insalata croccante, è un kebab fatto con i prodotti del nostro territorio, un’imitazione del kebab originale. Mi trovo bene, la gente c’è, speriamo che il tempo ci consenta di lavorare". Già dal tardo pomeriggio di martedì gli agenti della polizia municipale hanno affisso i cartelli di divieto di sosta e di fermata in gran parte del centro storico, che fino a domenica sarà off limits alle auto. Ieri gli agenti della municipale hanno rimosso due scooter parcheggiati nelle aree riservate agli ambulanti. Sempre attivi da parte delle forze dell’ordine anche i controlli legati allo svolgimento in sicurezza della fiera.