"La Città di Carnevale": modifiche alla viabilità

È in arrivo sabato l’atteso evento ‘La città di Carnevale 2025’ e il centro si prepara ad accogliere il corteo mascherato. A tal proposito, nel pomeriggio, sarà vietato il transito in alcune strade per consentire che la sfilata si svolga in sicurezza. Nelle stesse zone sarà vietata la sosta dalle 10 alle 20.

Le maschere si raduneranno a partire dalle 14.30 con l’animazione dei Mistrafunky che, da piazza Garibaldi a piazza Catalani e ritorno, animerà le vie per convogliare i partecipanti in piazza Mazzini, dove alle 16 si esibiranno i Dinsieme, coppia di popolari youtuber. Chi prenderà parte alle iniziative potrà gareggiare alla maschera più bella e al gruppo mascherato più originale.

Per la maschera più bella sarà in palio un buono viaggio in Puglia per due persone offerto da GoWorld, mentre i gruppi mascherati potranno vincere uno dei buoni cena da utilizzare nei ristoranti Arnia del Cuciniere, Delizie di mare, Labirratorio e Paradiso. Previsti premi per le scuole. Per aderire va inviato un modulo al Comune, disponibile sul sito. Premiazione in piazza Mazzini.

Viabilità: sabato il divieto di transito, dalle 14 a fine manifestazione, interesserà via Bixio (tratto tra piazza Garibaldi e piazza Catalani), via Manara (tra via Bixio e via Marsala), via Marsala (tra via Manara e via Cairoli), via Cairoli (tra via Marsala e via Bixio), via XX Settembre (tra via Marsala e via Bixio) e via Marsala (tra via XX Settembre e piazza Mazzini). Sosta vietata su entrambi i lati di via Bixio (tra via Amendola e piazza Mazzini), in piazza Garibaldi (lato monte), in via Manara (tra via Bixio e via Marsala), in via Marsala (tra via Manara e via Cairoli e tra XX settembre e piazza Mazzini), in via Cairoli (tra via Marsala e via Bixio) e in via XX Settembre (tra via Marsala e via Bixio). Dalle 12 alle 20 sosta vietata anche in via Cavour (lato Senigallia), tra piazza Mazzini e via Rosselli e in piazza Sant’Antonio (lato mare). Aperto il park al Kennedy.