La Città di Carnevale: modifiche alla viabilità

Conto alla rovescia a Falconara per "La Città di Carnevale", la manifestazione carnevalesca che domani porterà in centro città la sfilata dei carri allegorici, il concorso dei gruppi mascherati e delle maschere singole, animazione e specialità gastronomiche carnevalesche. Confermata la formula delle passate edizioni: l’evento si aprirà attorno alle 14.30 con la sfilata dei carri di Chiaravalle e Montemarciano e poi, a partire dalle 16.30, il centro della festa sarà piazza Mazzini, dove saranno premiati i gruppi mascherati e quelli delle scuole. C’è ancora tempo per iscriversi al concorso ([email protected]). In palio ci sono buoni spesa messi a disposizione da tantissime attività falconaresi. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sarà interdetta la sosta e la circolazione in alcune strade del centro dalle 10 alle 20. Sul sito istituzionale del Comune è disponibile l’elenco completo delle vie interessate dalle limitazioni.

I carri transiteranno anche lungo le strade principali, come via Flaminia, via Trieste e via Roma, dove il traffico sarà interdetto solo per il tempo strettamente necessario al passaggio dei carri, così come in via Baldelli, in piazza Battisti, in via Don Minzoni e in via Marsala. Per agevolare la sosta di residenti e partecipanti alla festa è stata disposta l’apertura straordinaria dell’area parcheggio all’interno del parco Kennedy, che e resterà aperta dalle 8 di domani (e per tutta la giornata la sosta sarà gratuita) alle 7 di lunedì. Il parco, come di consueto, sarà poi aperto fino alle 15 in occasione del mercato settimanale. Il Comune di Falconara, attraverso il Coc, ha disposto la presenza della polizia locale e della protezione civile lungo tutto il percorso della sfilata e in piazza Mazzini.