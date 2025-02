La città di Carnevale. Tutte le limitazioni

In vista dell’evento ‘La città di Carnevale’, che sarà celebrato sabato primo marzo in centro a Falconara, il Comune ha adottato una serie di misure che limiteranno la circolazione stradale, per consentire lo svolgimento di un pomeriggio di divertimento in sicurezza. In particolare, dalle 14 alle 20, sarà istituito il divieto di transito nelle vie Bixio, nel tratto compreso tra via Amendola e piazza Mazzini, in piazza Mazzini, nel tratto tra via Bixio e via IV Novembre, in via Bixio, tra via IV Novembre e via F.lli Cairoli, in piazza Garibaldi, lato monte, in via Manara, tra via Bixio e via Marsala, in via Marsala, tra via Manara e via F.lli Cairoli, in via F.lli Cairoli, tra via Marsala e via Bixio. Sarà istituito il divieto di sosta, in ambo i lati delle carreggiate, dalle 10 alle 20, in via Bixio, tra via Amendola e piazza Mazzini (esclusa), in piazza Garibaldi, lato monte, in via Manara, tra via Bixio e via Marsala, in via Marsala, tra via Manara e via F.lli Cairoli, in via F.lli Cairoli, tra via Marsala e via Bixio. Divieto di sosta tra le 12 e le 20 anche in via Cavour, lato Senigallia, nel tratto tra piazza Mazzini e via F.lli Rosselli, in piazza Sant’Antonio da Padova, lato mare. Alcuni tratti saranno interdetti solo il tempo necessario alla sfilata dei gruppi mascherati (dalle 14.30). Il parco Kennedy rimarrà aperto per consentire l’utilizzo dell’area parcheggio. Per quanto riguarda l’evento, già noti i protagonisti: in piazza Mazzini arriveranno i Dinsieme, popolare coppia di youtuber (ore 16). Adulti e bambini potranno gareggiare alla maschera più bella e al gruppo mascherato più originale. In palio per la maschera più bella un buono viaggio in Puglia per due persone offerto da GoWorld, mentre i gruppi mascherati potranno conquistare uno dei buoni cena da utilizzare nei ristoranti Arnia del Cuciniere, Delizie di mare, Labirratorio e Paradiso. Previsti premi per le scuole partecipanti.