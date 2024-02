"La città di Carnevale" verso la festa

Siamo ai dettagli per il grande evento ‘La città di Carnevale’, la festa più colorata dell’anno, che animerà il centro cittadino sabato pomeriggio. A partire dalle 14, carri allegorici, costumi e maschere invaderanno le vie falconaresi per la consueta sfilata. Quindi, spazio alle premiazioni di gruppi e scuole in piazza Mazzini. In palio ci sono buoni spesa offerti dalle attività commerciali di Falconara. Per partecipare alla gara occorre iscriversi inviando una mail a cultura@comune.falconara-marittima.an.it oppure chiamando i numeri 071.9177526 o 071.9177275. Ci si potrà iscrivere anche sabato stesso in piazza Mazzini. In caso di maltempo, la festa sarà rinviata al 24 febbraio. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sarà sospesa la sosta in alcune strade del centro, dalle 10 alle 20 di sabato, mentre sarà interdetta la circolazione lungo le strade interessate dalla sfilata dei carri. Il Comune ha disposto la presenza della polizia locale e della Protezione civile lungo tutto il percorso della sfilata e in piazza Mazzini. Per agevolare la sosta dei residenti e dei partecipanti alla festa sarà aperta in via eccezionale l’area parcheggio nel parco Kennedy.