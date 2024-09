La città diventa un set: si gira con l’Arcuri

Ciak si gira anche a Jesi dopo Ancona, Osimo e Filottrano. Da meroledì la troupe del film ‘Tradita’ con Manuela Arcuri per la regia di Gabriele Altobelli e la produzione della Mattia’s film è approdata in città dove resterà fino a fine settembre. Oggi il cast sarà impegnato a girare all’interno dei locali di una ditta privata situata nella zona industriale e mercoledì il centro città si è colorato di romanticismo con una scena notturna tra i due protagonisti Manuela Arcuri e William Levy, lungo Corso Matteotti impegnando il tratto compreso tra liceo classico Vittorio Emanuele II e Piazza della Repubblica.

Realizzato un piccolo "accampamento" per gli operatori e per il cambio degli attori nelle immediate vicinanze del set. Di qui le modifiche alla viabilità in centro. Le riprese si svolgeranno anche nel quartiere San Giuseppe dove è ambientata l’abitazione della protagonista e a Palazzo Carotti. Sono 200 le comparse le figurazioni speciali selezionate dalla Subwaylab di Jesi per conto della produzione romana durante il casting svoltosi ad inizio agosto al teatro ll Piccolo San Giuseppe.