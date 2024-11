La città e l’Università. E’ un rapporto felice?. Le sfide principali: posti letto e trasporti

Cosa pensano gli studenti universitari della nostra città? Ancona, con la sua Politecnica, ha una vera vocazione universitaria? Cosa si può migliorare? Lo abbiamo chiesto ai protagonisti, una piccolissima parte dei circa 16mila studenti iscritti ai diversi corsi di laurea di cui molti fuori sede. Le sfide maggiori riguardano sicuramente il numero dei posti letto e i trasporti, visto che i primi sono insufficienti e i secondi non garantiscono il servizio in alcune fasce orarie, soprattutto serali. Ma sul primo fronte il Comune si sta muovendo con Erdis per realizzare nuovi studentati (quello in via Leopardi da 24 posti letto è stato inaugurato a settembre) tra cui quello che sorgerà al Cardeto e in via Saffi. Eppure i nodi da sciogliere sono ancora tanti, e lo scorso 15 novembre in occasione della Giornata Internazionale dello Studente, studenti e studentesse sono scesi in piazza per difendere il diritto allo studio. La mobilitazione è stata indetta da Rete degli Studenti Medi delle Marche e Gulliver - Unione degli Universitari, per denunciare scelte irresponsabili che, tra tagli e censure, minacciano il futuro dell’Università pubblica. Le risorse destinate dal Mur agli Atenei ammontano a 16 milioni di euro. Questo strumento affianca lo stanziamento di 880 milioni per le borse di studio, un investimento record che dimostra l’impegno nell’attuazione del diritto allo studio, così da ridurre le disuguaglianze e potenziare le opportunità formative del Paese. Intanto il Ministero dell’Università e della Ricerca ha destinato agli atenei delle Marche oltre un milione di euro per sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede per l’anno 2024. Potranno usufruire del sostegno gli studenti con un Isee non superiore a 20mila euro che non godono di altri contributi pubblici per l’alloggio. Tra gli atenei beneficiari c’è anche la Politecnica delle Marche con una dotazione che sfiora i 700mila euro. E sempre pensando a come implementare i servizi per gli studenti sono in arrivo cinque aule studio in diversi quartieri. Il Comune ha infatti partecipato al bando ‘Costruire il futuro’ della Fondazione Cariverona, aggiudicandosi risorse pari a 180 mila euro e, con Delibera di Giunta, ha formalmente accettato il fondo. I lavori sulle prime aule inizieranno entro la fine dell’anno, per poterne disporre durante l’anno accademico 2024/2025.