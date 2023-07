La città è tutto un cantiere Tocca alla Bruno da Osimo

E’ in partenza un altro cantiere in centro storico a Osimo, la ristrutturazione edilizia dell’immobile di via Santa Lucia inutilizzato dalla scuola elementare Bruno da Osimo. E’ uno degli interventi finanziati per quasi quattro milioni e mezzo di euro dal Pinqua, il Piano nazionale della qualità dell’abitare che verte su quattro progetti da completare e collaudare entro il 31 marzo 2026 che hanno come obiettivi rigenerazione urbana, coerente con il vigente Piano particolareggiato del centro storico, che prefiguri la riqualificazione dell’area del quartiere San Marco. Da domani a venerdì lavori di sondaggio geologico del sottosuolo che anticipano l’avvio del cantiere vero e proprio. La ditta incaricata occuperà parte di piazza Dante, piazza Sant’Agostino e via Santa Lucia. Il comandante della Municipale ha firmato l’ordinanza che modifica il traffico per permettere le operazioni di carico e scarico dei mezzi di lavoro. Un’altra "grana" che i residenti già lamentano: c’è il divieto di sosta e di fermata dalle 14 alle 20 in piazza Dante, in otto stalli di parcheggio contigui, in metà degli stalli di sosta in piazza Sant’Agostino e in tutti quelli in via Santa Lucia, sempre di giorno. L’intervento totale da due milioni e 550mila euro punta a destinare parte dello stabile a nove alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in parte, 667 metri quadrati, alla realizzazione di una scuola media appunto dove trasferire la Krueger, ora a piazzale Bellini. Ai piani superiori ci saranno piccole abitazioni o nuove forme di alloggio come social housing, co-housing e abitare collettivo, a quelli inferiori una scuola secondaria di primo grado con aule sia didattiche che polifunzionali e laboratori oltre ad una nuova palestra. Il Documento di indirizzo programmatico di ognuno dei quattro interventi è stato approvato in giunta e nell’ultimo consiglio comunale con la variazione di bilancio sono stati aggiunti 890mila euro per adeguare il fondo Pinqua al nuovo prezzario regionale. Entro fine 2023 sono attesi i progetti.

Silvia Santini