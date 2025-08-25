Paolo Tomassoni colpito da ictus: tutta Ancona in ansia per ‘Pallì’

Ancona, 25 agosto 2025 – Paolo Tomassoni, conosciuto dai più col nomignolo di Pallì, è così amato ad Ancona che le sue condizioni di salute, aggravatesi giovedì per un ictus, stanno generando nella cittadinanza un ampio moto di affetto e preoccupazione. Classe 1952, Tomassoni ha trascorso la vita, sin da giovane, militando in politica, prima nella sinistra extraparlamentare, poi comunista. Oltre che alla sua presenza costante nelle manifestazioni, nelle assemblee politiche e nei comitati civici, la sua fama è stata alimentata anche dalla sua simpatia e dal suo savoir faire come commerciante ambulante, ovvero “bancarellaro” nell’idioma locale. Il suo sorriso, i suoi occhi vispi, la sua parlantina sagace lo hanno reso una persona apprezzata, stimata e amata.

Non sono solo la sua compagna, Loretta Boni e i suoi due figli, una insegnante e l’altro ricercatore universitario all’estero, a essere in apprensione per la sua salute, quindi, ma anche tutte le persone che lo hanno avuto a fianco nelle battaglie per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, di chi migra, di chi appartiene a minoranze discriminate, di chi lotta per l’ambiente.

A 73 anni, Tomassoni incarna un modello di cittadino che è in via di sparizione: nella sua pagina Facebook non compaiono ogni giorno i suoi autoritratti o le foto delle sue proprietà da esibire, ma condivisioni di notizie politiche, indice che a preoccupare le persone come lui non sono il proprio aspetto fisico e il proprio status ma lo stato delle cose nel mondo. La sua militanza giovanile lo pose al centro di una vicenda che non smette, a distanza di cinquant’anni, di interrogare le coscienze. L’episodio, noto tra chi vive nel capoluogo delle Marche e frequenta gli ambienti politici, è tanto particolare quanto universale. È una storia di impegno, passione e violenza, emblema degli anni Settanta, che furono “anni di piombo” perché per fare la rivoluzione comunista, restaurare il fascismo e reprimere le rivolte si sparava per le strade.

Il 25 dicembre del 1974, l’allora ventiduenne Tomassoni, in piazza Cavour, fu colpito alla coscia da Carlo Ciccioli, attuale esponente di Fratelli d’Italia ed europarlamentare, con una pistolettata, che gli procurò un processo per contusione aggravata con arma da fuoco. Chi oggi è preoccupato per la salute di Tomassoni spera che come quel colpo anche questo, stavolta subito dalla natura, si risolva con una guarigione.