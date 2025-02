"La città in cantiere Ancona 1944-1960" con Michele Polverari

Un incontro da non perdere questo pomeriggio (ore 18.30) al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona. Protagonista è Michele Polverari, ex direttore della Pinacoteca comunale, autore del libro ‘La città in cantiere - Ancona 1944-1960’, che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio nel periodo di trasformazione e rinascita che ha segnato il capoluogo marchigiano in modo indelebile. Sarà l’occasione per ripercorrere alcune delle maggiori vicende politiche, sociali, economiche e culturali della città dal dopoguerra alla fine degli anni ‘50, anche grazie all’uso si fotografie d’epoca.