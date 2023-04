La città in lutto Addio Armando Falappa, "ragazzo del lavaggio" Una vita in via Trieste

Ci sono attività commerciali che nel loro piccolo diventano delle vere ‘istituzioni‘, spesso grazie alla passione e all‘impegno di personaggi che nel lavoro mettono qualcosa in più del ‘normale‘, e si conquistano la fiducia di tanti clienti. Uno di questi era Armando Falappa, scomparso ieri all‘età di 78 anni. Originario di Filottrano, Falappa ha legato il suo nome allo storico autolavaggio di via Trieste, un punto di riferimento del quartiere Adriatico, e non solo. Quattro anni fa, per alcuni mesi, l‘autolavaggio era rimasto chiuso. I più avevano pensato che, a 74 anni, Falappa se n‘era andato in pensione. Invece no. L‘attività si era ripresentata, con tanto di miglioramenti e un dipendente in più. Il titolare era sempre al suo posto, anche se con funzioni più da ‘coordinatore’, da ‘docente‘ per i colleghi più giovani, a cui insegnava tutti i trucchi del mestiere.

Sì, perché Falappa era un vero professionista, un autentico maniaco della pulizia, capace di fornire un servizio impeccabile ai suoi affezionati clienti. Persone che gli consegnavano anche Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bmw, Audi e Mercedes, pretendendo il meglio. E lì sapevano di averlo, perché c‘era lui, ‘il ragazzo del lavaggio’, come veniva chiamato agli inizi, quando ogni giorno partiva da Filottrano in Vespa per raggiungere Ancona.

Nel febbraio del 2016 aveva festeggiato i cinquanta anni di attività. Ma nemmeno i figli Danilo (noto imprenditore) e Massimo riuscirono a convincerlo a ritirarsi. Perché per Armando Falappa il lavoro era innanzitutto una grande passione. I funerali saranno celebrati domani (ore 9.30) nella chiesa di San Michele al Pinocchio.