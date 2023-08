La città in tripudio per Gimbo Un omaggio alla Festa del mare?

di Giacomo Giampieri

E se il ribattezzato campione di tutto, Gianmarco Tamberi, fosse celebrato degnamente dalla sua Ancona nell’ambito dell’appuntamento più importante di fine estate? "Vediamo alla Festa del Mare...", riflette il sindaco Daniele Silvetti quando contattato dal Carlino. Non un sì, certo. Ma neppure un no categorico. Perché un aspetto appare limpido, dopo i complimenti del governo cittadino la sera dell’impresa. L’amministrazione è ben lieta di tributare le più importanti eccellenze sportive della Dorica, capaci di raggiungere risultati destinati a vivere in eterno nei libri di storia e, al contempo, di dare lustro alla città. È accaduto per Tommaso Marini, dopo l’oro ai Mondiali di scherma a fine luglio. Ed è facile pensare che riaccadrà anche per Tamberi. Restano da chiarire tempi e location. Ipotizzando una dovuta pausa dopo il tripudio di Bucarest, la Festa del Mare sarebbe dietro l’angolo. Quale occasione migliore, in una cornice suggestiva, quindi? Già dopo l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021 era stato organizzato un maxi evento al PalaIndoor per Tamberi, prima dell’inaugurazione di un murale a lui dedicato. Quello un colpo di scena, i degni "fuochi d’artificio" a chiusura di una serata di gloria. Chissà che stavolta i fuochi d’artificio non possano esserci per davvero, magari quelli del 3 settembre dopo una due giorni intensissima. D’altronde l’altista 31enne è entrato nella leggenda. Quanto fatto non ha precedenti nella disciplina. È il primo saltatore azzurro a vincere Europei, Mondiali e Olimpiadi. Un triplete da favola. Prima di lui vi era riuscito "soltanto" il mezzofondista Alberto Cova (dall’82 all’84). Ecco perché quel salto da 2 metri e 36 ha proiettato di diritto Tamberi al tavolo dei grandi dell’Atletica, iconicamente tra l’indimenticabile velocista Pietro Menna o l’altra egregia saltatrice in alto Sara Simeoni. In città si respira voglia di riabbracciarlo e festeggiarlo, quando rientrerà da re. Sperando che un altro ‘principe’ possa tornare con la corona: Simone Barontini. Attesa, curiosità e per Tamberi anche un premio economico (70mila dollari, circa 65mila euro), conferito dalla federazione mondiale di atletica per quell’oro che luccica più che mai.