"La città nel circuito Bike Hospitality, nuove opportunità col cicloturismo"

Verso una città sempre più turistica. L’assessore all’Attrattività Andrea Giombi (foto) annuncia le novità. "Come Amministrazione – evidenzia - siamo lieti di fare entrare il nostro Comune nel circuito Bike Hospitality riconosciuto dalla Federazione ciclistica Italiana. È un’ottima opportunità per promuovere il cicloturismo e manifestazioni legate al mondo della bicicletta e all’utilizzo consapevole del mezzo soprattutto tra i più giovani, oltre a rappresentare un’opportunità anche per le nostre strutture ricettive. Il nostro territorio si adatta in modo opportuno a iniziative di tal genere e questa adesione costituisce un passo importante per la promozione consapevole, nel nostro Comune, dell’utilizzo della bicicletta".

"E’ importante continuare – aggiunge - a creare ponti e collaborazioni con altre realtà municipali. Per questo, in ragione del fatto che Fabriano è nota in tutto il mondo come la città della carta, abbiamo aderito alle rete dei Comuni facenti parte i borghi della lettura. Ciò rappresenta un’opportunità per valorizzare una volta di più le nostre peculiarità turistiche e culturali legate al mondo della carta e della scrittura, in quanto questa adesione è volta a promuovere iniziative legate al mondo dei libri e della lettura con ricadute positive anche in riferimento al mondo giovanile. Fabriano con le sue numerose frazioni, ovvero borghi bellissimi – conclude l’assessore all’attrattività - , si presta a iniziative per incentivare eventi sulla letteratura e questa adesione è volta a promuovere questo obiettivo specifico".