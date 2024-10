La città pazza dei rossoblu: "L’entusiasmo è alle stelle. Ma ora pensiamo al Chieti"

Continua a festeggiare il popolo rossoblu, seppur via social.

I tifosi sono al settimo cielo: nonostante il campionato sia solo all’inizio, la vittoria contro l’Ancona potrebbe dare una svolta alla stagione. La Vigor ha dimostrato di poter vincere contro chiunque nonostante le difficoltà. Oggi l’infortunio di Alonzi rimane il problema maggiore: il centravanti laziale dovrà operarsi al crociato, lascia così un vuoto enorme nel quadro tattico di mister Clementi, ma la società potrebbe trovare un sostituto in tempi rapidi.

La squadra intanto ha già lasciato alle spalle festeggiamenti e pensieri, nello spogliatoio sono tutti consapevoli che domenica andrà in scena un altro proibitivo banco di prova, visto che al "Bianchelli" si presenterà il fortissimo ed ambizioso Chieti.

Clementi ed i suoi non vogliono saperne di cali di attenzione, anzi il tecnico si aspetta una Vigor combattiva e spregiudicata.

I rossoblu hanno tante soluzioni, tra queste c’è sicuramente Gonzalez, centrocampista spagnolo dal piede educatissimo, che proprio contro l’Ancona ha debuttato dal primo minuto di fronte ai suoi nuovi tifosi.

"È stata una partita molto complicata, ma ce lo aspettavamo perché l’Ancona è una squadra molto solida ed al tempo stesso propositiva, una formazione che sa essere intensa in tutte le fasi di gioco ed in ogni zona di campo, ci avevano messo in difficoltà in Coppa e domenica non è stato certo semplice batterli - dice Sergio Gonzalez -. L’abbiamo preparata bene, l’importante era vincere e grazie al guizzo del capitano ci siamo riusciti. Sono davvero entusiasta, spero che questo momento così positivo possa durare a lungo. Ora ci rimettiamo al lavoro perché ci attendono altre gare di estrema difficoltà, la prima è domenica contro il Chieti".

Gonzalez non ha trovato molte maglie da titolare finora, ma è sempre tra i migliori: basti pensare alla gara di Coppa, con la sua punizione ha regalato alla Vigor il pareggio in extremis.

"Ogni volta che entro in campo, ogni volta che vengo chiamato in causa dal mister cerco di portare il mio mattoncino per contribuire alla conquista dei tre punti in palio. Cerco di sfruttare le occasioni e metto a disposizione del gruppo le mie capacità. Siamo una squadra e tutti, dai titolari a chi parte dalla panchina, hanno il dovere di dare il massimo per la Vigor - rimarca l’ex centrocampista del Fano -. Il momento è positivo, ma abbiamo ancora tanta strada da fare".

Nicolò Scocchera