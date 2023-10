La città piange Claudio Raimondi. Storico pizzaiolo di corso Mazzini

Se n’è andato l’altroieri a 94 anni Claudio Raimondi, storico pizzaiolo osimano, proprietario per anni della pizzeria all’inizio di corso Mazzini, prima di andare in pensione. Era un uomo gioviale, energico e gentile, un punto di riferimento anche per tutti i ragazzini che prima di andare a scuola si fermavano da lui per comprare la merenda. Era come un dolce rito recarsi nel suo esercizio. Raimondi lascia la moglie Anna Maria Scarponi, i figli Daniela e Marco e tanti parenti e amici addolorati. I funerali sono stati fissati per oggi pomeriggio alle 14.30 nella cattedrale di San Leopardo. È aperta alle visite da ieri la camera ardente allestita nella casa funeraria Vigiani di via Romero, a San Biagio. Tantissime le persone che hanno già portato il saluto, così come i messaggi di cordoglio e di ricordo della Osimo che fu affezionata al dolce Claudio. "Sono cresciuto con la sua pizza e i suoi calzoni. Se ne va davvero un pezzo di storia osimana", dicono in coro coloro che hanno affidato ai social un timido ricordo.

sil. sa.