La città piange Floriano Fava. Gestiva i negozi di giocattoli

Sgomento e incredulità, a Jesi, per la scomparsa dello storico ex commerciante di giocattoli Floriano Fava. Si è spento lunedì, all’età di 56 anni, dopo aver combattuto tenacemente contro una brutta malattia. Accanto al dolore della famiglia si è stretta l’intera comunità, che non lo ha affatto dimenticato.

È stato per tanti anni il titolare del negozio ‘Il Girotondo’ al centro commerciale ‘La Fornace’, attività di famiglia originariamente ospitata in un’altra sede, che ha rappresentato un autentico punto di riferimento per generazioni e generazioni di jesini. Negozio che, poi, aveva ceduto alle sue storiche commesse, prima che cessasse l’attività recentemente. “E a pochi giorni dalla chiusura – si è letto in un post de ‘Il Girotondo’ sui social –, tu che hai creato tutto questo te ne vai. Ciao Flò, ci mancherai”.

Dopo la camera ardente che è stata allestita ieri nella Sala del Commiato Ciccoli di via Don Battistoni, oggi saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Massimiliano Kolbe di Jesi. Alle 16.30 la comunità renderà l’ultimo saluto a Floriano Fava, prima dell’accompagno della salma al cimitero cittadino. La famiglia ha chiesto non fiori ma opere di bene in favore del Iom.