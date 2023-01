La città piange Limbo Il cuore non ha retto

Addio a Pietro Gagliardi Olivieri, storico edicolante di piazza Roma. Il suo baracchino è rimasto operativo fino a pochi anni fa, di fronte alla sede centrale dell’Unicredit banca, proprio a lato della fermata degli autobus di piazza Roma, di fronte al rettorato dell’Università politecnica delle Marche. Classe 1973, Olivieri lascia tre fratelli e il figlio Giovanni, di soli 12 anni. Olivieri, che tutti ricordano per la battuta sempre pronta e l’aria simpatica, aveva frequentato l’istituto professionale di Stato per il commercio di Ancona. I suoi genitori erano entrambi deceduti e lui aveva deciso di proseguire per anni il lavoro di rappresentante di commercio del padre ‘Beby’. Lascia tre fratelli, dicevamo: Maria, Tommaso (un noto chef) e Matteo, conosciuto da tutti col soprannome di ‘Limbo’, grande tifoso della ‘Luciana Mosconi Basket’ e dell’Ancona calcio. In passato, Pietro aveva lavorato alla Mts e aveva in seguito gestito anche la centralissima edicola di piazza Roma, lato corso Stamira. Le esequie verranno celebrate domani, presso la Chiesa dell’Aspio, alle ore 10. Sui social, sono in tanti a ricordarlo con molti messaggi di affetto e in particolare i suoi ex compagni di scuola, con i quali pur a distanza di svariati anni era ancora rimasto in contatto. Tra loro, Stefano, Marco, Michele e Paolo, che si dicono tutt’ora "increduli". Uno dei messaggi più toccanti è questo: "Voglio ricordarti per sempre con il tuo sorriso ed il tuo animo gentile e delicato. Sarebbe stato bello viverti ancora e a lungo ma la vita non regala niente e ti ha portato via da noi ora che pensavamo riuscissi a rialzarti".

ni.mor.