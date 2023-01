La città piange Sandro Petrucci

Fabriano piange uno dei più illustri cittadini degli ultimi anni. Ieri mercoledì si è spento all’età di 66 anni Sandro Petrucci, un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nella città della carta. Uomo impegnatissimo nella quotidianità cartaia come giornalista, imprenditore e nello sport, prima da atleta, poi da allenatore-dirigente e infine Presidente dell’Atletica Fabriano dove è riuscito con la sua grinta, determinazione e passione a portare l’associazione ai vertici regionali e nazionali. Professionale, stimato, integerrimo, altruista e generoso in qualsiasi attività abbia svolto. Giornalista dal 1982, ha scritto per il Corriere Adriatico negli anni Ottanta-Novanta, seguendo sia la cronaca che la grande ascesa del Basket fabrianese dalla serie B fino all’A1. Nel 1992 pubblicò "Fabriano & il Basket", un libro dove ripercorre le tappe più saliente della storia della pallacanestro cittadina nei primi trent’anni. Sandro non mai abbandonato l’amore per lo sport portando l’Atletica Fabriano, fiore all’occhiello tra le associazioni sportive locali e non solo, a conquistare tantissimi risultati positivi in Italia. La notizia ha lasciato una città nello sconforto. Tantissimi i ricordi sui social da amici, colleghi e politici. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella parrocchia della Misericordia.

Angelo Campioni