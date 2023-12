La città piange Seri: aveva 65 anni

Addio Gorilla, addio a un altro dei ‘Ragazzi del Bar Memè’. Claudio Seri aveva 65 anni. Ironico, disponibile, ma altrettanto discreto, aveva lavorato per anni come ferroviere prima di raggiungere l’età del pensionamento. Il suo soprannome era ‘Gorilla’, da sempre lo chiamavano così per la sua postura e il suo modo di camminare. Venerdì il suo cuore ha smesso di battere, era malato da qualche tempo. Claudio Seri era una delle colonne del ‘Bar Memè’ di via Cellini, locale che ha frequentato, fino a quando è rimasto aperto, insieme al suo gruppo di amici di sempre il locale. Claudio finiva spesso le sue serate anche al ‘Jolly Pub’, locale noto in città anche come ‘La Buga’, a parlare di calcio. Ieri l’ex titolare ha voluto ricordarlo con un post su Facebook: "Un amico che se ne va, Claudio Seri in arte ‘Gorilla’". La notizia della sua morte si è diffusa in città nella tarda mattinata di ieri quando sono stati affissi i necrologi: lascia la sorella Cinzia, il fratello Walter, cognati e nipoti. Una notizia che ha rattristato quanti lo conoscevano e hanno voluto lasciargli un ricordo sui social. Ieri nella Casa Funeraria Mori Marco è stata aperta la camera ardente: sarà possibile portare l’ultimo saluto a Claudio nella sala ‘Omega’ dalle 8.15 alle 19. Lunedì la salma sarà cremata a Fano.