La città prigioniera dei vandali "Salvate quelle panchine da incubo"

di Nicolò Moricci

Panchine come fogli di carta, panchine deturpate: centro e periferia stretti nella morsa dei vandali. Il Carlino prosegue il tour nel degrado cittadino. Stavolta, le segnalazioni ci arrivano da alcuni lettori che puntano il dito contro le sedute del centro e di piazza Ugo Bassi. Entrambe posizionate nei pressi del capolinea degli autobus. Che siano di marmo o di legno, poco importa, qualche teppista le sfregia comunque. In zona Piano, ad esempio, il residente Anatoliy Bryhynets critica lo stato della fermata dei bus in piazza Ugo Bassi. Le sedute di legno, ripristinate anni fa in seguito a un incidente che le distrusse completamente, sono ora di nuovo a pezzi: "Le panchine sono ridotte a brandelli, completamente sfondate. Io ci avevo appoggiato la borsa, ma scivola facilmente. E comunque sedersi è impossibile". Anatoliy si guarda intorno. Dietro di lui, una sfilza di sfregi e di graffiti con la scritta "Piano gang". "Io chiedo un intervento urgente – dice il residente – o all’amministrazione comunale o alla ditta di trasporto urbano, Conerobus. Pago regolarmente il biglietto, è giusto obliterare i ticket quando si usano i mezzi pubblici, ma i servizi devono essere all’altezza dei costi che noi utenti sosteniamo. Anziani, donne e ambini, alla fermata di piazza Ugo Bassi, sono costretti a restare in piedi perché le panchine non sono fruibili. È una situazione di degrado increscioso. Che figura facciamo coi visitatori?".

Di degrado, a guardare lo stato in cui versa il centro, si può parlare anche in piazza Cavour. Qui, le panchine sul lato di via Calatafimi, nel tratto che si trova via Tre Cantoni, sono praticamente quasi tutte imbrattate. Certo, qui sedersi si può, ma attenzione alla vernice fresca. Una seduta di marmo bianco è praticamente diventata zebrata, per via delle scritte nere. Che poi, forse, volendo scherzare, frasi e citazioni sono anche un passatempo da leggere in attesa del bus, ma gli scarabocchi senza senso sono u pugno in un occhio per cittadini e turisti che passano di lì tutti i giorni. Il sindaco, Daniele Silvetti, e l’assessore al decorso urbano, Daniele Berardinelli, hanno annunciato interventi: "È al vaglio una nuova ordinanza contro i graffiti. Poi, convenzioni con privati per applicare una resina anti vandali su case e abitazioni". Di ordinanze, a dire il vero, ce n’erano parecchie ai tempi della vecchia giunta Mancinelli, ma Silvetti, due giorni fa, su queste colonne, ha spiegato come "quelle fossero troppo lacunose, dalle maglie troppo larghe, per un quadro sanzionatorio preciso e puntuale".