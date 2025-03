"La città proibita" apre le proiezioni al teatrino Campana

Il Teatrino Campana di Osimo diventa anche un cinema. Vista la mancanza di una sala in città l’azienda speciale Asso si è rivolta all’Istituto Campana, nel cui accogliente teatrino si svolgono numerose attività culturali. Piena collaborazione da parte della presidente Gilberta Giacchetti, così che oggi (ore 16.30, 19 e 21.30) prende il via la programmazione. A rompere il ghiaccio sarà il film ‘La città proibita’ di Gabriele Mainetti, con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli e Chunyu Shanshan. Repliche, negli stessi orari, domani e lunedì. E’ la storia di una ragazza che va alla ricerca della sorella, in una Roma multietnica, dove niente è come sembra.