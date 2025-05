"La città può diventare centro culturale di rilievo nella regione"

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha fatto tappa a Osimo ieri pomeriggio per sostenere la candidatura a sindaco di Staffolani. L’arrivo all’ingresso delle grotte è stato occasione per una visita ai principali luoghi simbolo della città, dallo stesso percorso ipogeo alla cattedrale e al teatro, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale osimano come leva strategica per lo sviluppo turistico ed economico del territorio.

"Osimo ha tutte le carte in regola per diventare un centro culturale di rilievo nelle Marche, ma serve una visione politica concreta e determinata: investire nella promozione del nostro patrimonio, nell’organizzazione di eventi di qualità e nel rilancio del turismo esperienziale", ha detto confermando quanto già accennato da Staffolani e dal coordinatore provinciale di FdI, l’onorevole Carlo Ciccioli, presente assieme ad altri esponenti.

Martedì sera invece Staffolani ha accolto in piazza Boccolino il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia onorevole Galeazzo Bignami che ha ribadito la necessità di marcare la continuità istituzionale Comune-Regione-Stato: "FdI non ha mai inseguito la voglia di potere ma ha sempre pensato all’interesse della Nazione. Una scelta di coerenza premiante in termini di successo elettorale visto che il partito è rapidamente passato da pochi punti percentuali a superare l’attuale 30 per cento. Anche nel caso della coalizione qui ad Osimo i successi elettorali arriveranno di sicuro perché ci sono fondamenta ben piantate". FdI ha già portato ad Osimo i ministri Lollobrigida, Foti e Abodi. Queste sono le ultime ore di campagna elettorale prima del silenzio elettorale che arriva il giorno che anticipa le elezioni fissate a domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.