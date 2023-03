La città rende omaggio al maestro Marcosignori

Castelfidardo organizza un omaggio al maestro fisarmonicista Gervasio Marcosignori nel decennale della sua scomparsa. Inaugura oggi alle 17.30 nell’atrio del palazzo Comunale la mostra fotografica a lui dedicata allestita dall’omonima associazione culturale per ricordare il "poeta della fisarmonica". Alle 18.30 sarà poi celebrata in Collegiata una Santa Messa, impreziosita da un omaggio musicale eseguito dai maestri Valentino Lorenzetti, Antonino De Luca e dalla giovanissima Elena Merli. Marcosignori se n’è andato da dieci anni appunto ma grazie alla sua opera, alla rinomata bravura e fine sensibilità artistica, la sua musica e il suo ricordo rimangono nei cuori dei fidardensi. Un patrimonio culturale che la città serba con orgoglio e gratitudine. Tanti sono i cittadini che hanno aderito all’associazione dedicata al maestro fidardense che si prefigge di tenerne alta la memoria attraverso, ad esempio, l’organizzazione di concerti e manifestazioni in Italia e all’estero.