La città riparte dal porto Nuovo volto per la darsena

Siglata la rinascita del porto, dal restyling dell’hotel La vela passando per l’ampliamento dei servizi nella darsena turistica fino alle residenze che sorgeranno sulle ceneri delle ex casette dei pescatori. Dopo anni di attesa, la spiaggia di velluto riparte del porto: sono tre i progetti di cui uno già in esecuzione e due pronti a partire. I lavori di demolizione interna dell’hotel La Vela sono già iniziati e si potranno accogliere i clienti per l’estate 2024. La struttura è l’unica a ridosso del porto ed è ormai chiusa da dieci anni, tanto da essere anche diventata un ricovero di senzatetto nei mesi invernali. Intanto è appena terminata la gara per la nuova struttura al porto, che nonostante le notevoli difficoltà dovute alla mole di lavoro portato avanti dall’ufficio a causa dell’alluvione, è arrivata a termine.

A settembre partiranno i lavori e la prossima stagione vedrà la struttura a disposizione. Cosa che accadrà anche per i magazzini andati a fuoco, strutture fondamentali per alcuni associazioni sportive, ma anche per il decoro di quella parte di arenile. Tra gli obiettivi dell’Amministrazione, c’è anche quello di mettere mano alla sede degli Amici del Molo. Si lavora anche per sciogliere le pratiche legate al distributore nell’avamporto, che potrebbe entrare in funzione già dalla prossima stagione. Quello del porto è un futuro tutto da disegnare soprattutto dopo la trasformazione della Gestiport in azienda speciale che vedrà presto un nuovo consiglio ed un nuovo presidente dopo le dimissioni di Mauro Rognoli. Punto fermo, l’assessore con delega al porto Elena Campagnolo. A cambiare sarà anche la darsena Bixio dove le casette dei pescatori, acquistate all’asta in un unico lotto, vedranno a breve una nuova costruzione. Saranno 27 gli appartamenti che saranno realizzati, tutti con affaccio sulla piazza: si tratta di due edifici su tre livelli di 15 e 12 appartamenti con superfici che variano dai 60 ai 150 euro. Una zona in via di sviluppo che si candida a diventare tra le più ‘lussuose’ della città, con tanto di passeggiata costeggiando l’intero porto canale o raggiungendo il faro. C’è anche la possibilità di raggiungere a piedi il ristoranteUliassi, o, attraversando il sottopasso pedonale via Carducci, ormai da tempo il salotto del centro di velluto.