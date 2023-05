La città sceglie il sindaco Ottantamila anconetani alle urne Tutte le modalità per votare

di Giacomo Giampieri

Documento di identità valido in una mano, tessera elettorale nell’altra. Per oltre 80mila persone che, tra oggi e domani, saranno chiamate alle urne per l’elezione diretta del nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. È senza dubbio la partita più importante d’Italia. Sì, d’accordo quella odierna dell’Ancona a Carrara per i playoff di Serie C. Ma in questa sede stiamo facendo esclusivamente riferimento alla politica. Perché Ancona, Ancona città, sarà l’unico capoluogo di regione della Penisola al voto. Una sfida che, per ovvi motivi, sarà seguita con particolare attenzione dai partiti nazionali in quanto sarà un primo, vero importante test per saggiare il gradimento di leader e schieramenti, la tenuta delle alleanze e la forza dei movimenti civici.

I votanti - Sono 80.752 gli elettori, ripartiti per maschi e femmine: 38.547 maschi e 42.205 femmine. Gli elettori comunitari che hanno chiesto di votare per le elezioni comunali sono 65 maschi e 135 femmine. Gli elettori residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ancona sono 6.853. I 18enni al voto, ovvero elettori che votano per la prima vota (e non hanno votato alle Politiche di settembre 2022) sono in tutto 557.

Quando e dove si vota – Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 presso i seggi elettorali di riferimento, ad eccezione di quelli temporaneamente trasferiti a causa del sisma del 9 novembre 2022 o in conseguenza di lavori di manutenzione straordinaria.

Come si accede al voto - Si può votare con la scheda elettorale e il documento di identità rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia. Quasi 2mila le schede non ancora ritirate dai legittimi "proprietari". Sarà aperto uno sportello dedicato al rilascio della tessera elettorale presso l’ufficio anagrafe con ingresso in Largo XXIV Maggio 1, Palazzo del Popolo, primo piano.

La modalità – Essendo Ancona un Comune con oltre 15mila abitanti, l’elettore potrà: tracciare un segno solo sul candidato sindaco (il voto viene attribuito solo al candidato sindaco); tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o, anche, sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco (il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata); esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata (il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata). Sarà eletto sindaco il candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei voti validi (50%+1). In caso contrario, si procederà al ballottaggio (28 e 29 maggio) tra i due candidati sindaci che avranno ottenuto più voti validi.

Le preferenze – Gli elettori potranno esprimere fino a due preferenze di genere diverso (donnauomo o viceversa). In caso di voto per due donne o due uomini, la seconda preferenza scritta non sarà considerata valida. Non resta che dire: buon voto a tutte e tutti.