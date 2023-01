La città si ferma per Manuel Panico

È il giorno del ricordo di Manuel Panico, il viceispettore della Polizia locale di Falconara scomparso un anno fa a causa del Covid. Al PalaBadiali, stamattina alle 10, i colleghi vigili e i tifosi dello Juventus Club di Ancona di cui era socio si affronteranno in un quadrangolare per onorare la memoria del "gigante buono". Panico si è spento il 15 gennaio 2022 dopo aver contratto il virus a ridosso delle festività natalizie. Il 49enne era stato ricoverato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi, complice una grave polmonite interstiziale. In pochi giorni, purtroppo, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Manuel, come ricordano gli amici, era un uomo generoso, sensibile, di grande cultura. Un professionista esemplare, meticoloso e sincero nel lavoro e, quando non indossava la divisa, stai pur certo che vestiva una maglia della Juve, la sua grande passione. Così è nata l’idea di un torneo di calcio a cinque al palazzetto dello Sport falconarese per non dimenticare il suo sorriso. Le partitelle prenderanno il via alle 10 in punto e ci saranno premi offerti dalla Termoidraulica Mosca. Contestualmente sarà predisposta una raccolta fondi e, a seguire, un pranzo conviviale al ristorante Oasi Cannettacci di Castelferretti.

g.g.