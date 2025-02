La città si rilancia tra teatro e carta

Il 2025 sarà un anno importante per la cultura a Fabriano, anche per il teatro stesso che si sta dimostrando "fabbrica" della cultura per la qualità e continuità degli spettacoli. Dichiarato monumento nazionale e recentemente riconosciuto dalla Sovrintendenza di interesse storico-artistico e architettonico, fa parte della lista dei Teatri condominio all’italiana candidata a Patrimonio Unesco e sarà oggetto di interventi di riqualificazione.

Prenderà il via poi il progetto, sostenuto dalla Regione Marche, sulla valorizzazione della carta artigianale tradizionale che punta a mettere insieme i pochi ma qualificati produttori artigiani della città con l’obiettivo di promuovere il brand Fabriano. Proseguirà l’investimento sul Museo della Carta e della Filigrana che quest’anno ha superato i 50mila visitatori e sugli altri contenitori culturali (Pinacoteca e Biblioteca), mentre i progetti del "Cortile di Francesco" con la riqualificazione dello spazio retrostante la biblioteca comunale, il recupero dello schermo per il cinema all’aperto e il punto ristoro, e della "Piazzetta Accogliente" nei pressi della chiesa di Sant’Onofrio contribuiranno a creare nuovi spazi e beni fruibili da un punto di vista culturale e turistico.