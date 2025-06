La città si tuffa nel Palio, ma con restrizioni

Parte domani il Palio di San Giovanni Battista, fino a martedì 24 a Fabriano. "31 anni di storia, di passione, di comunità. Il Palio continua il suo cammino, radicato nel cuore della città e nel vissuto di generazioni che in questa manifestazione ritrovano le proprie radici, il proprio orgoglio, il senso più profondo dell’appartenenza. L’edizione 2025 pone al centro un tema fortemente evocativo: "Da garzoni a fabbri, da lavorenti a mastri cartai, da apprendisti ad artigiani. Le Arti e le botteghe medievali, fucine di giovani talenti". Una riflessione sul valore del lavoro e sulla trasmissione del sapere, sulla forza delle mani che imparano, si formano, si trasformano, rendendo viva una tradizione che è insieme memoria e futuro", afferma la sindaca Daniela Ghergo.

Dalle 19 la prima giornata saranno aperte le osterie e alle 21 in piazza del Comune il consueto innalzamento dei gonfaloni e il giuramento del podestà seguiti dallo spettacolo dei giullari. La macchina organizzativa è nel pieno e il Comune ha emesso anche due ordinanze nel segno della sicurezza in vigore per tutto il periodo del Palio. Una disciplina gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: le osterie dei pubblici esercizi e dei circoli privati devono essere chiusi per l’1.30 estendendo al solo 24 e per la sola porta vincitrice l’orario di chiusura fino alle 2, per arginare le situazioni di rischio, preservare il decoro urbano e garantire la tranquillità delle persone. La seconda impone il divieto dalle ore 16 alle 6 di vendere per asporto bevande contenute in bicchieri o bottiglie di vetro, di somministrare (anche nelle aree esterne autorizzate) bevande in contenitori in vetro ovvero in lattine e per chiunque di detenere, e abbandonare, contenitori in vetro ovvero lattine di qualsiasi genere, pena muta da 25 a 500 euro.

"Fabriano è terra di arti antiche e di innovazione, è città creativa, è officina di esperienze e saperi che si tramandano, si rinnovano, si offrono ai giovani come possibilità di crescita e affermazione. Le botteghe medievali diventano così metafora di un sistema vivo e vitale, dove si impara non solo un mestiere, ma uno stile di vita fondato sul fare con passione e responsabilità – continua il sindaco -. Anche quest’anno il Palio sarà una festa collettiva e diffusa, con le sue infiorate sempre più raffinate e partecipate, i riti e le tradizioni legate al nostro patrono San Giovanni Battista, i giochi, le sfide, la forza simbolica del Maglio, i suoni e i colori che attraversano le piazze e i quartieri. È il tempo della condivisione, dell’incontro tra generazioni, della celebrazione della nostra identità cittadina".