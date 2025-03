La città sotto i 35mila, aumentano gli anziani

Si è mantenuta stabile la popolazione osimana che si assesta sui 34mila e 826, secondo dati Istat da novembre 2023 a novembre 2024, in lieve flessione rispetto all’anno precedente. Gli uomini sono 17mila 205 mentre le donne 17mila e 607. Negli anni Osimo ha perso molto: era il 2020 quando la popolazione si attestava poco sopra ai 35mila residenti e, seppur in passato lo superasse di diverse unità, rimaneva forte di quel traguardo. La frenata era già iniziata con la pandemia, tanto che nel 2021 l’aumento di abitanti nei sette comuni a sud di Ancona era stato di appena 17 unità. Un trend negativo comune a tutte le città della Valmusone appunto, che resta comunque uno dei distretti più popolosi sicuramente della provincia di Ancona. C’è però un dato interessante emerso dall’analisi Istat in merito alla "giovinezza" di alcuni comuni della vallata del Musone. L’indice di invecchiamento della Regione Marche è pari 226,4 per cento (nel 2002 era di 168,4), cioè ci sono 226,4 anziani ogni 100 giovani. "Il grado di invecchiamento della provincia di Ancona è pari a 225,8 (era di 176,2 vent’anni fa). Meglio della provincia di Ancona registrano i dati Pesaro Urbino (214,7) e Macerata (224,3) – analizza la capogruppo del Pd ed ex vicesindaco Paola Andreoni -. Solo 4 comuni (con maggiore popolazione e limitrofi alla nostra area della Vallesina) della provincia hanno un valore inferiore a quello nazionale: Osimo, Castelfidardo, Polverigi e Offagna. Se è preoccupante la generalizzata tendenza all’invecchiamento della popolazione della provincia di Ancona, Osimo ha il grado di invecchiamento a 174 e il comune di Castelfidardo ha l’indice di vecchiaia a 182,6, che dice che ci sono 182,6 anziani ogni 100 giovani". Interessante il dato di due Comuni vicini e accomunati da diversi servizi ma con indici demografici di vecchiaia estremamente diversificati: Polverigi ha un indice di 147,7 mente Agugliano è al 205,7. La provincia di Ancona infatti ha un’età media in linea con quella regionale di 47,7. Comuni come Senigallia, Fabriano, Falconara Marittima e Numana si distinguono per l’età media molto alta mentre tra i comuni più giovani si collocano Polverigi (44,6), Offagna (45,4), Osimo (45,9) e Castelfidardo con 46. "Se l’invecchiamento è il segnale positivo di un’aspettativa di vita che si allunga, l’aumento di anziani determina un incremento del fabbisogno di assistenza socio sanitaria. Soprattutto in quella categoria così detta di ‘grandi vecchi’ dove si concentrano gli anziani fragili e con grado di autonomia ridotta e che necessitano di servizi diversi e che si trovano spesso soli".

Silvia Santini