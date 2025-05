La città tra ostacoli e possibili vie di sviluppo: "Puntare su micro-manifattura e infrastrutture"

"La città vive gli oltraggi delle crisi occupazionali targate Beko e Fedrigoni, ma non desiste e guarda avanti, scommettendo sul coraggio di questa proposta". A spiegarlo è il sindaco Daniela Ghergo alla presentazione del Documento per il rilancio. Il territorio presenta tre ostacoli, secondo la maxi analisi elaborata. Il primo riguarda la struttura produttiva. Prosegue il calo di addetti nella manifattura (meno 43 per cento dal 2016 al 2023), legata in particolare all’elettrodomestico e avanza un processo di terziarizzazione nei settori del commercio, delle costruzioni e dei servizi che ha bisogno di essere orientato verso attività ad alto contenuto tecnologico. Il secondo gap riguarda la demografia, che registra un calo della popolazione del 4,3 per cento nel periodo 2002-2023 e un invecchiamento della stessa. Il terzo concerne l’attrattività turistica: dopo il periodo del Covid arrivi e presenze a Fabriano sono in crescita ma faticano ad attestarsi su un livello adeguato alle potenzialità della città e del territorio. C’è qui un margine di crescita possibile molto ampio che va accompagnato con servizi di ricettività, informazione, promozione e accoglienza, creando connessioni territoriali.

Infine, il welfare, che registra un buon livello dei servizi sociosanitari, con una spesa per i disabili superiore alla media regionale ma ha bisogno di essere rafforzato sia sul versante dei servizi all’infanzia che del welfare culturale. "Questa analisi critica viene messa a raffronto nel Documento con la situazione dei 14 Comuni confinanti con Fabriano che definiscono la "Città allargata" ma soprattutto con il distretto dei 36 Comuni umbri e marchigiani che gravitano sulle città di Fabriano e Gubbio e che delineano la "Città appenninica". Il Documento evidenzia tre ambiti specifici: le prospettive di micro-manifattura (riconversione ex Siva, Longevity hub, variante urbanistica delle aree produttive, Comunità energetiche rinnovabili), i nuovi social business (usi temporanei dell’ex Cinema Montini, la riconversione delle ex Cartiere Miliani, le Farmacie dei servizi, la nuova offerta formativa post-diploma, il rilancio del settore agro-silvo-pastorale) e le infrastrutture sociali e materiali (Pedemontana nord)".