La città verso il futuro:. Govoni apre la mostra

Sarà Nicolò Govoni, scrittore, giornalista e attivista per i diritti umani, a inaugurare oggi lungo corso Matteotti la mostra evento ‘Jesi e il ‘900 verso il 2050 – le farfalle arriveranno’ .

Govoni attraverso una video intervista alle 16,30 a palazzo dei Convegni parlerà di "una scuola per cambiare il mondo". Nicolò Govoni racconta, di essere stato "un fallimento", a detta di tanti, un "Signor Nessuno", un futuro "inscatolatore di merendine".

"Poi – spiega lui stesso - sono andato in India, e sono rinato. Avevo 20 anni e il volontariato non sapevo neanche cosa fosse. Ma l’ho fatto, e la mia vita è cambiata per sempre. Dovevo fermarmi due mesi. Mi sono fermato quattro anni. Perché? Semplice: dopo due decenni a sentirmi inutile, avevo trovato una ragione di vita. Due, a dire la verità: Joshua, il mio mentore, secondo padre e fondatore dell’orfanotrofio Dayavu Home, e i suoi piccoli inquilini. Per loro ho stravolto la mia vita". Poi è nata "Still i rise", l’associazione che dirige e che dà lavoro a 100 persone nel mondo.