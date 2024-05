La classifica condanna il Cus Ancona. Avanti i Grifoni per il piazzamento

Stagione finita: il Cus Ancona esce dai playoff. Nella gara di ritorno della finale playoff del girone, i Grifoni vincono 4-2, eguagliando il risultato della gara di andata a favore del Cus, ma, in virtù del secondo posto al termine della stagione regolare, gli umbri accedono alla fase nazionale. Non bastano quindi i gol di Quercetti e Astuti e i tempi supplementari a reti inviolate per far continuare il viaggio al Cus Ancona. Il commento dell’allenatore cussino, Francesco Battistini: "Alla fine è stata la classifica che ha deciso. C’è un po’ di rammarico, perché potevamo farcela, ma siamo contenti perché abbiamo giocato i playoff come volevamo. Una stagione comunque ottima: siamo partiti con tanti cambiamenti e con una squadra giovane, in un campionato che prevedeva un numero di retrocessioni incredibilmente alto, c’erano delle preoccupazioni, ma siamo stati bravi".

a. m.