La classifica piange. Vincere per i playoff

Il derby contro l’Atletico Ascoli per vincere e ricominciare a macinare punti in chiave playoff. L’Ancona senza Rovinelli e probabilmente senza qualche altro giocatore, deve tornare alla vittoria che le manca ormai da oltre due mesi. Una vittoria che le permetterebbe di uscire dal momento negativo puntando a riconquistare il quinto posto. L’analisi del girone d’andata, a confronto di quello di ritorno, parla di un’Ancona che sta procedendo a rilento. Senza tenere in considerazione lo sprint di novembre e dicembre, infatti, l’Ancona nelle prime 11 partite di andata conquistò 13 punti, in queste prime 11 di ritorno ne ha fatti 11. All’andata pesò un "tunnel" di 8 gare con 6 punti e tre sconfitte consecutive (media 0.75 punti a partita), nel ritorno stanno pesando gli ultimi 7 confronti senza vittorie, dopo quello contro la Vigor dello scorso 26 gennaio, 7 partite in cui l’Ancona ha raccolto 4 punti (media 0.57).

Ma proprio all’andata, dopo il pari con l’Aquila, nella sfida contro l’Atletico Ascoli i dorici intrapresero quella tendenza positiva che li portò a scalare la classifica fino a fine dicembre, raggiungendo il sesto posto. Il derby contro l’Atletico di domani, dunque, rappresenta il possibile crocevia di questo campionato, perché contro un avversario sicuramente ferito dal ko interno contro l’Isernia, l’Ancona ha la possibilità di tornare a sfruttare il fattore campo dando una sterzata in positivo al suo campionato. Il Fossombrone, ora quinto, in classifica è a un solo punto e gioca in casa contro il Roma City, invischiato nella lotta per tentare di uscire dalla zona playout. Ma sono proprio le squadre che soffrono maggiormente e che si giocano il tutto per tutto in queste ultime sei giornate di campionato quelle potenzialmente più pericolose. Il Roma City, prossimo avversario dei dorici, potrebbe giocare anche in favore dell’Ancona, dunque.

Ecco quindi che i dorici contro l’Atletico hanno la possibilità di tornare a vincere e di dimostrare che hanno ancora qualcosa da chiedere a questo campionato. Senza lo squalificato Magnanini, Bugari potrebbe giocare da terzo di difesa a fianco a Codromaz e Rovinelli, oppure da terzino destro in una difesa a quattro che potrebbe comprendere anche Marino a sinistra. A centrocampo Pecci, Useini, Gulinatti, Alluci e Marino – dipenderà dalla posizione che Gadda darà a quest’ultimo –, più avanti Martiniello insieme probabilmente a Varriale. Dirigerà l’incontro l’arbitro Ibrahim Rashed di Imola, insieme a lui gli assistenti Cristiano Annoni di Como e Riccardo Bonicelli di Bergamo.

Giuseppe Poli