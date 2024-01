La Clementina corsara con l’ultima della classe

VALDARNINSIEME

0

CLEMENTINA

3

PARZIALI: 21-25, 14-25, 15-25

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Scardigli 11, Mariottini 5, Ori 1, Zatini 1, Sabbatini 6, Arnetoli 1, Gabrielli 1, Auretti 2, Brogi 1, Mancuso, Pezzatini, Scialpi (L1), Moleri (L2). All. Lapi.

CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 3, Ciccolini 3, Stafoggia 6, Usberti, Fedeli 12, Canuti 10, Grilli 10, Saveriano 6, Pizzichini 2, Paparelli, Boari, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

Arbitri: Peccia e Fiori

Una vittoria sontuosa per la Clementina, che chiude al meglio il girone di andata espugnando il campo toscano in poco più di un’ora e un quarto di gioco. Troppa la differenza di valori tra le formazioni, con le toscane ultime in classifica con soli quattro punti. Tre set senza storia, nei quali il muro-difesa sono le armi in più delle ragazze di coach Paniconi, che non permettono alle locali mettere a terra la maggior parte dei loro attacchi.