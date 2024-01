La Clementina lascia a Trevi le briciole

clementina

3

trevi

1

PARZIALI: 25-18, 22-25, 25-19, 25-15 CLEMENTINA VOLLEY: Dalla Rosa 14, Ciccolini, Stafoggia 8, Usberti, Fedeli 22, Canuti 10, Grilli 9, Saveriano 2, Pizzichini 1, Paparelli, Boari, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

LUCKY WIND TREVI: Corradetti 13, Casareale 11, Kraja 5, Danaila 8, Gresta 10, Di Arcangelo 2, Pioli, Mariano, Sirci, Della Giovanpaola, Tizi, Natalizia (L1). All. Camiolo.

Arbitri: Chirieletti e Falzi

Prova superlativa della Clementina che si prende tre punti contro Trevi. Fedeli e compagne lasciano solo un set, il secondo, alle umbre. La Clementina scende in campo con il piglio giusto riuscendo a prendere nel primo set subito un bel vantaggio. Nel secondo parziale c’è la reazione ospite, con la Clementina che fatica in ricezione e in attacco. Dal terzo set però le marchigiane prendono in mano la partita grazie a una Fedeli superlativa (22 palloni messi a terra, miglior realizzatrice della partita) e trionfano in quattro set.