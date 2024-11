La Clementina riesce a conquistare un punto

ravenna

3

clementina

2

PARZIALI: 25-22, 25-21, 25-27, 26-28, 15-8

OLIMPIA TEODORA : Toppetti 1, Pirro 13, Nika 1, Missiroli 5, Balducci 6, Casini 21, Marchesano 10, Fabbri 6, Bendoni 1, Poggi 9, Benzoni, Piraccini, Fusaroli, Franzoso L. All. Rizzi.

CLEMENTINA 2020: Belegni 7, Usberti 6, Barbolini 18, Malatesta 13, Calza 8, Tomasetig 15, Fabbo 2, Luciani 1, Giuliani 6, Casarin, Boari, Bastari, Sposetti L1, Pieralisi L2. All. Moretti.

Arbitri: Forte e Vannuzzi.

Un punto per la Clementina dalla trasferta di Ravenna. Le ragazze di Moretti tirano fuori orgoglio e carattere dopo essere andate in doppio svantaggio, perdendosi, come consuetudine, nei finali di set. Ma quando tutto sembrava in discesa per le locali ecco la reazione delle esine che lottano e vincono ai vantaggi due set che le portano al tiebreak.