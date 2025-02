La Clementina schiaccia. Padova: gara da applausi

CLEMENTINA

3

ADUNA PADOVA

1

Parziali: 15-25 32-30 25-18 25-17

CLEMENTINA 2020: Belegni 9, Usberti, Barbolini 10, Malatesta 20, Calza 4, Tomasetig 16, Luciani 6, Casarin, Boari, Giuliani, Grilli, Sposetti L1, Bastari L2. All. Moretti.

PADOVA: Pasa 8, Sgherza 4, Comotti 2, Wabersich 20, Volpin 10, Marcuzzi 7, Giay 4, Zilio, Dainese, Pierdonati, Nordio, Masiero (L1), Callegaro (L2). All Rondinelli.

Arbitri: Burrascano e Tanzilli

Una Clementina da applausi. Quella vista a Moie contro le venete dell’Aduna. Un successo in rimonta per la formazione di Moretti che perde il primo parziale. Poi dal secondo la Clementina prende fiducia, rispondendo colpo su colpo tanto da vincere ai vantaggi. Nel terzo set le ospiti tentano il tutto per tutto, ma le jesine non lasciano niente all’avversario. Nel quarto set c’è solo una squadra in campo: la Clementina che gioca la miglior partita del campionato.