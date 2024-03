La Clementina si rifà e doma le ragazze di Roma

CLEMENTINA

3

S. LUCIA

0

PARZIALI: 25-17, 26-24, 29-27

CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 9, Ciccolini 3, Stafoggia 14, Usberti 2, Fedeli 9, Canuti 11, Grilli 12, Saveriano 1, Pizzichini 1, Paparelli, Boari, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

ICS S. LUCIA ROMA: Viselli 3, Culiani, Sturabotti 11, Cottone 15, Croci 1, De Angelis 5, Cherubini 1, Colonnelli, Mazzoni 7, Gatto 1, Cesaroni, Forte, Rumori (L1), Gargano, (L2). All. De Gregoriis.

Arbitri: Bolici e Vannuzzi

La Clementina rivede la luce contro S. Lucia. La formazione di Paniconi non poteva sbagliare per la terza volta consecutiva. Le clementine partono bene, ma nel secondo le locali iniziano al rallentatore, si complicano la vita da sole, ma riescono ai vantaggi a piazzare la stoccata vincente. Anche nel terzo set le emozioni non mancano. Come nel secondo set ci vogliono i vantaggi. Due acuti di Canuti fanno gioire le ragazze di casa i propri tifosi.