La clinica delle star. Operazione al cuore, anche il campione Sagan ha scelto Torrette

Tachicardia con battiti superiori a 200 al minuto: Peter Sagan, il campione di ciclismo, la paura e il viaggio dalla Spagna ad Ancona per farsi operare all’ospedale di Torrette dal professor Antonio Dello Russo, direttore della clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. La star slovacca del pedale, ha subito un intervento al cuore venerdì per curare un’aritmia. Un episodio anomalo quello occorso a Sagan domenica scorsa mentre stava gareggiando in Spagna in una competizione di Mtb (Mountain bike). "Peter sta bene. Tornerà in bici tra una settimana con lo stesso programma che aveva originariamente. Tutto è sotto controllo", ha detto un rappresentante del suo staff, ma le attenzioni non sono mancate in questi giorni che lo hanno diviso tra l’episodio di aritmia, con i 200 battiti al minuto, fino alle cure ricevute all’ospedale del capoluogo. Poi, il suo messaggio sui social per tranquillizzare i tifosi: "Ciao ragazzi, solo un breve aggiornamento. Tutto sotto controllo e tra pochi giorni torno sulla mia bici".

La conferma sulle buone condizioni di Peter Sagan arriva anche dal bollettino medico diffuso ieri pomeriggio dalla direzione generale e medica dell’azienda ospedaliera di Torrette: "L’atleta sta bene – si legge nel comunicato – È stato effettuato uno studio elettrofisiologico endocavitario che ha escluso l’induzione di aritmie sopraventricolari e ventricolari di significato patologico. Inoltre, è stato impiantato un registratore di eventi sottocutaneo che consentirà il monitoraggio dell’atleta nel futuro. La procedura è stata effettuata dal professor Antonio Dello Russo, direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, e dalla sua équipe, alla presenza del dottor Roberto Corsetti, cardiologo di fiducia dell’atleta".

Dopo Mario Cipollini, grandissimo sprinter del passato, Elia Viviani e Diego Ulissi, campioni in attività, e Martina Fidanza, grande promessa del ciclismo su pista e su strada, adesso è stata la volta di una stella assoluta. A conferma della grandezza e dell’altissima qualità del servizio di aritmologia di Torrette grazie al prof Dello Russo, ‘acquistato’ dall’allora azienda ‘Ospedali Riuniti’ di Ancona tra il 2018 e il 2019 e prelevato dal centro specializzato lombardo del Monzino. Da allora l’eccellenza del settore è ad Ancona e non è un caso che Sagan e il suo staff dopo lo spavento abbiamo scelto Dello Russo e Torrette per curarsi. Un’eccellenza assoluta, come condiviso dal Direttore Generale di Torrette, Armando Gozzini che annuncia un traguardo molto importante: "Ancona è in assoluto il centro di eccellenza aritmologica e il professor Dello Russo il fuoriclasse. La nostra intenzione è andare oltre e perseguire il terzo livello in medicina dello sport compresa la Scuola di Specializzazione Universitaria".