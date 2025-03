La Cna aderisce al comitato:: "Sì al terminal Rfi, luogo sbagliato"

Anche la Cna della zona a sud di Ancona interviene sul progetto della nuova stazione merci tra San Rocchetto di Castelfidardo e Osimo Stazione. L’associazione di categoria riconosce l’importanza strategica dell’opera nell’ottica di una transizione dal trasporto su gomma a quello su rotaia tuttavia solleva perplessità sulla localizzazione del terminal, che rischia di compromettere le strategie di sviluppo turistico avviate dal Comune di Castelfidardo.

"La nostra associazione ritiene la scelta dell’ubicazione della stazione merci non opportuna, poiché rischia di compromettere la strategia di sviluppo turistico del territorio – dichiara il presidente Andrea Cecconi –. Abbiamo analizzato il progetto e ci siamo espressi in modo unanime su questa posizione. Per questo motivo, riteniamo utile aderire al comitato cittadino che si è costituito contro l’attuale proposta e che vede la partecipazione di numerose associazioni e forze politiche locali. La nostra speranza è che Rete Ferroviaria italiana tenga in considerazione le numerose voci critiche che si sono sollevate sul territorio.

La Cna auspica quindi un ripensamento da parte degli enti preposti, invitando a un confronto più inclusivo con le comunità locali, affinché si possano trovare soluzioni che coniughino le esigenze infrastrutturali con lo sviluppo sostenibile del territorio".