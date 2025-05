La Cna di Ancona celebra i suoi primi 80 anni. In agenda anche il concerto di Enrico Ruggeri

Un traguardo storico e uno sguardo al futuro: la Cna territoriale di Ancona celebra 80 anni con una giornata speciale al teatro delle Muse, in programma domani, pensata per coinvolgere la città tra generazioni, esperienze e solidarietà e con il super ospite Enrico Ruggeri. Si comincia la mattina alle 9:30 con "Sogni, Talenti e Lavoro", evento per oltre 500 studenti delle superiori. Protagonista lo psicopedagogista Stefano Rossi, con il giornalista Luca Pagliari, per il percorso "Fare Futuro" di Cna Ancona, volto a stimolare il potenziale e l’orientamento dei giovani.

Alle 21 la serata-evento "E se… Persone, Storie, Canzoni" che vedrà sul palco Ruggeri con il suo nuovo progetto "La Caverna di Platone" in esclusiva regionale, affiancato dalla cantautrice marchigiana Roberta Giallo. Condurrà Paolo Notari, per un viaggio narrativo e musicale sulla storia di Cna e della comunità.

Fondamentale l’aspetto solidale: il ricavato sarà devoluto a Refugees Welcome, Polo9 e la Clinica Oncologica dell’Università Politecnica delle Marche.

"Cna Ancona ha sempre fatto dell’autonomia e serietà il proprio tratto distintivo – ha sottolineato il presidente Maurizio Paradisi – in questi 80 anni non ci siamo mai fermati. Abbiamo costruito comunità, sostenuto imprese, ma soprattutto abbiamo continuato a credere nel valore dell’artigianato come cultura, linguaggio e visione". Un plauso è giunto dal sindaco Daniele Silvetti: "Quella di Cna è una storia autentica, che si è sempre distinta per la capacità di rappresentare le istanze dei suoi associati con serietà". Il direttore Massimiliano Santini ha tracciato il percorso dell’associazione: "La Cna nasce da un desiderio di sussidiarietà e coesione sociale. Oggi continuiamo a lavorare per un artigianato che non è solo economia, ma partecipazione e visione, connessione tra generazioni, innovazione e cittadinanza attiva".

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Camera di Commercio delle Marche, Confidi Unico, Bper, Astea Energia, Punto Auto, Synergie e Assiadriatica.