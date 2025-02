La Cna promuove gli arredi: "Dubbi sulla manutenzione"

Bene i nuovi arredi, ma qualche dubbio su manutenzioni e costo del restyling: sui lavori di riqualificazione in corso Garibaldi la Cna esprime apprezzamenti, ma anche alcune riserve. Un giudizio sospeso insomma da parte dell’associazione del capoluogo, tra l’approvazione di alcune scelte estetiche e importanti perplessità sulla sostenibilità economico-gestionale dell’intervento. Dal punto di vista progettuale, la presidenza della Cna ha accolto con favore le scelte stilistiche, apprezzando in particolare l’introduzione di panchine, fioriere e cestini, oltre alla presenza di alberature. Positiva anche la revisione dell’illuminazione pubblica, che prevede una modulazione della luce per valorizzare le vetrine senza arrecare disturbo ai residenti.

Poi ci sono le criticità: "Un primo nodo riguarda la cura del verde – spiegano Pamela Conti e Andrea Cantori, vicepresidente e segretario di Cna Ancona – I 27 alberi previsti, posizionati a circa 25 metri l’uno dall’altro su entrambi i lati della via, non essendo sempreverdi potrebbero generare disagi durante il periodo autunnale, aumentando la necessità di interventi di pulizia. Anche la manutenzione ordinaria delle piante, alte tra i 3 e i 4 metri, rappresenta un impegno significativo in termini di potatura e cura. In sede di consulta, l’amministrazione comunale ha assicurato che un contratto di manutenzione competitivo garantirà un’adeguata gestione del verde, ma sui costi non sono stati forniti dettagli. E poi i nuovi lampioni che costano 152mila euro su 350mila euro di investimento totale. Si parla di risparmio energetico, ma senza specificare l’importo".